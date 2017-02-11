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مؤثر وصادم.. أرملة تكبل بناتها بالسلاسل في مشهد صادم نواحي الجديدة وها علاش + فيديو

بتاريــخ : 11 فبراير 2017 / 21:42 مؤثر وصادم.. أرملة تكبل بناتها بالسلاسل في مشهد صادم نواحي الجديدة وها علاش + فيديو | مجتمع
مؤثر وصادم.. أرملة تكبل بناتها بالسلاسل في مشهد صادم نواحي الجديدة وها علاش + فيديو
هز فيديو مصور بمدينة سيدي بنور مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر من خلاله سيدة مسنة أرملة منذ 50 سنة، ترعى بناتها الاثنتين اللتان توجدان في حالة صحية مأساوية.

شوف تيفي

هز فيديو مصور بمدينة سيدي بنور مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر من خلاله سيدة مسنة أرملة منذ 50 سنة، ترعى بناتها الاثنتين اللتان توجدان في حالة صحية مأساوية.
الفيديو الصادم كشف حجم المعاناة الكبيرة التي تعيشها هذه الأسرة، حيث أن بنات هذه السيدة التي أصيبت بالعمى، مصابتان بمرض نادر، في الوقت الذي كانت تكبلهم الأم منذ 40 سنة بالسلاسل، وتخرج للبحث عن قوتهم اليومي، والذي يغيب عنهم أحيانا لأيام.
الأم ناشدت القلوب الرحيمة، من أجل النهوض بوضعيتها المأساوية ووضعية بناتها الاثنتين في مشهد مؤثر.

مؤثر وصادم.. أرملة تكبل بناتها بالسلاسل في مشهد صادم نواحي الجديدة وها علاشمؤثر وصادم.. أرملة تكبل بناتها بالسلاسل في مشهد صادم نواحي الجديدة وها علاشمؤثر وصادم.. أرملة تكبل بناتها بالسلاسل في مشهد صادم نواحي الجديدة وها علاش

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