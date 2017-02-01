البشير عبدو في لحظة اعتراف: كانت هناك علاقة بين ابني ولورا بريول و لكنه لم يعتدي عليها ﻿

في تصريح جديد،قال البشير عبدو والد الفنان المغربي سعد المجرد المتهم باغتصاب الفرنسية لورا بريول، لموقع ''العرب اليوم'' أن ابنه بريء تماما من التهم المنسوبة إليه كما أنه مؤمن بالعدالة الفرنسية،

شوف تيفي

في تصريح جديد،قال البشير عبدو والد الفنان المغربي سعد المجرد المتهم باغتصاب الفرنسية لورا بريول، لموقع ''العرب اليوم'' أن ابنه بريء تماما من التهم المنسوبة إليه كما أنه مؤمن بالعدالة الفرنسية، وأضاف والد لمجرد أنه لا ينفي وجود علاقة بين « المعلم » ولورا بريول ولكنه لم يؤكد أي نوع من هذه العلاقة.

وبخصوص الأخبار التي تم تداولها حول المواجهة التي ستجرى خلال الأيام القليلة المقبلة بين ابنه سعد والفتاة الفرنسية أمام محكمة قصر العدالة، أكد البشير أنه لا يعلم بهذه المسألة ولكنه يتمنى أن تتم المواجهة لينتهي هذا الكابوس حسب قوله.

جدير بالذكر، أن سعد المجرد تم حبسه بسجن فلوري بباريس بتهمة الإغتصاب والإعتداء جنسيا على فتاة فرنسية بفندق ماريوت شانزيليزيه شهر أكتوبر المنصرم وسط دهشة محبيه وعائلته.