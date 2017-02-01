تركيا تعتقل شخصين للاشتباه في تخطيطهما لشن هجمات في أوروبا ﻿

أفادت وكالة دوغان التركية، اليوم السبت، بأن السلطات التركية اعتقلت شخصين أجنبيين للاشتباه في تخطيطهما لشن هجمات في أوروبا لحساب تنظيم ''داعش''.

شوف تيفي:

أفادت وكالة دوغان التركية، اليوم السبت، بأن السلطات التركية اعتقلت شخصين أجنبيين للاشتباه في تخطيطهما لشن هجمات في أوروبا لحساب تنظيم ''داعش''.

وأوضحت الوكالة أن الأمر يتعلق بمواطن دنماركي من أصل لبناني يبلغ من العمر 35 عاما، و مواطن سويدي من أصل عراقي (38 عاما)،.

وأضافت أن الرجلين انضما إلى تنظيم ''داعش'' قبل ثلاث سنوات وتدربا على استخدام أسلحة في سورية قبل أن يعودا إلى تركيا بطريقة غير شرعية قبل 12 يوما، مؤكدة أنهما كانا يخططان لشن هجمات دامية في أوروبا.

وحسب الوكالة، فقد داهمت الشرطة التركية المنزل، الذي كان المشتبه فيهما يختبئان فيه بمحافظة أضنة الجنوبية القريبة من الحدود السورية، وحققت معهما لعشرة أيام.