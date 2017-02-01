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غريب..مغربي بغا يتزوج على مرتو حيث ''كتشخر فالليل '' وها شنو قال القضاء

بتاريــخ : 11 فبراير 2017 / 19:35 غريب..مغربي بغا يتزوج على مرتو حيث كتشخر فالليل وها شنو قال القضاء | مجتمع
غريب..مغربي بغا يتزوج على مرتو حيث ''كتشخر فالليل '' وها شنو قال القضاء
تقدم زوج بمدينة وجدة مؤخرا بطلب لمحكمة الأسرة بتمكينه من الزواج للمرة الثانية بعدما رفضت أم أولاده منحه الموافقة.

شوف تيفي
تقدم زوج بمدينة وجدة مؤخرا بطلب لمحكمة الأسرة بتمكينه من الزواج للمرة الثانية بعدما رفضت أم أولاده منحه الموافقة.

و قد رفض القضاء طلب الزوج حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر نهاية الأسبوع، بعد تقديمه طلب لقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة يفيد بأن زوجته وأم بناته تصدر أصواتا في الليل ما يمنعه من النوم.

و قالت محكمة الأسرة أن “الشخير'' ليس سببا قاهرا ولا يعتد به لمنح الإذن بالتعدد خاصة بعدما أكد الزوج أن علاقته بزوجية جيدة ويتعاشران معاشرة الأزواج ولا توجد أية مشاكل سوى ''الشخير'' الناتج عن مرض تعاني منه الزوجة.

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