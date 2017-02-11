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عاجل:فنانة مصرية مشهورة تهدد بالانتحار بعد الحكم عليها في قضية دعارة

بتاريــخ : 11 فبراير 2017 / 17:17 عاجل:فنانة مصرية مشهورة تهدد بالانتحار بعد الحكم عليها في قضية دعارة | ثقافة و فنون
عاجل:فنانة مصرية مشهورة تهدد بالانتحار بعد الحكم عليها في قضية دعارة
هددت الفنانة غادة إبراهيم اليوم السبت بالانتحار بعد، الخروج من قاعة المحكمة و الحكم عليها بسنة سجنا نافذا في قضية دعارة.

شوف تيفي
هددت الفنانة غادة إبراهيم اليوم السبت بالانتحار بعد، الخروج من قاعة المحكمة و الحكم عليها بسنة سجنا نافذا في قضية دعارة.

وأكد دفاع المتهمة أنه من المقرر أن يتم ترحيلها إلى قسم دار السلام، ثم إلى سجن القناطر لتنفيذ حكم المحكمة.

وكانت المحكمة قضت غيابيا قبل وقت سابق على جميع المتهمين عدا المتهمة غادة إبراهيم ''حضور'' اعتباري بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت المراقبة لمدة مماثلة وتغريم المتهم الرابع بالاشتراك مع غادة إبراهيم 300 جنيه.

عاجل:فنانة مصرية مشهورة تهدد بالانتحار بعد الحكم عليها في قضية دعارة

 

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