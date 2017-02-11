 خطير..بوليسي متدرب سابق اغتصب فتاة هاكيفاش وهافين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير..بوليسي متدرب سابق اغتصب فتاة هاكيفاش وهافين | حوادث و حقوق

خطير..بوليسي متدرب سابق اغتصب فتاة هاكيفاش وهافين

مثير، التكنولوجيا مشات بعيد.. جهاز جديد لإرسال القبل من الهاتف المحمول | نت 2.0

مثير، التكنولوجيا مشات بعيد.. جهاز جديد لإرسال القبل من الهاتف المحمول

بن كيران...نحرص على تشكيل الحكومة والمعركة ليست بين الإسلاميين والحداثيين | بوليتيك

بن كيران...نحرص على تشكيل الحكومة والمعركة ليست بين الإسلاميين والحداثيين

عاجل و انفراد: بعد طول غياب..الفنانة نعيمة سميح مْريضة وها شنو وقع ليها | ثقافة و فنون

عاجل و انفراد: بعد طول غياب..الفنانة نعيمة سميح مْريضة وها شنو وقع ليها

عاجل و انفراد..بعد 6 أشهر هذا هو جديد توقيف مختطفة رضيعة الهاروشي بالدار البيضاء | مجتمع

عاجل و انفراد..بعد 6 أشهر هذا هو جديد توقيف مختطفة رضيعة الهاروشي بالدار البيضاء

عاجل ... إدارية البيضاء تقرر توقيف نائبين بمجلس جماعي بإقليم بني ملال | بوليتيك

عاجل ... إدارية البيضاء تقرر توقيف نائبين بمجلس جماعي بإقليم بني ملال

عاجل..بن كيران..أنتظر رد أخنوش والعنصر ويلا ماجاوبونيش غادي ندير شغلي | بوليتيك

عاجل..بن كيران..أنتظر رد أخنوش والعنصر ''ويلا ماجاوبونيش غادي ندير شغلي''

عاجل و هام للمغاربة:هذا ما سيقع بالمغرب يومي السبت الأحد | مجتمع

عاجل و هام للمغاربة:هذا ما سيقع بالمغرب يومي السبت الأحد

خطير ..مستشار جماعي بحزب بنكيران يشرمل منتخبة بمجلس خريبكة + ( صور ) | بوليتيك

خطير ..مستشار جماعي بحزب بنكيران ''يشرمل'' منتخبة بمجلس خريبكة + ( صور )

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

خطير..بوليسي متدرب سابق اغتصب فتاة هاكيفاش وهافين

بتاريــخ : 11 فبراير 2017 / 16:29 خطير..بوليسي متدرب سابق اغتصب فتاة هاكيفاش وهافين | حوادث و حقوق
خطير..بوليسي متدرب سابق اغتصب فتاة هاكيفاش وهافين
كشف مصدر مطلع خاص أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم أوقفت مساء أمس الجمعة شخصين، أحدهما شرطي متدرب معزول ، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاحتجاز

شوف تيفي
كشف مصدر مطلع خاص أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم أوقفت مساء أمس الجمعة شخصين، أحدهما شرطي متدرب معزول ، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاحتجاز والاغتصاب وانتحال صفة ينظمها القانون.
وتوصلت مصالح الأمن بمدينة سيدي قاسم يوم أمس الجمعة حسب المصدر ذاته، بشكاية فتاة تؤكد فيها تعرضها للاحتجاز من طرف شخصين، تجهل هويتهما، بالطابق السفلي لأحد المنازل مع تعريضها للاغتصاب، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الأمنية عن تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في نفس اليوم، حيث تبين أن أحدهما متمرن سابق في سلك الشرطة برتبة حارس أمن، تم إعفاؤه بتاريخ 5 دجنبر المنصرم من جهاز الأمن الوطني، كما مكنت عمليات التفتيش من العثور بحوزته على بطاقة مهنية مزيفة خاصة بسلك الشرطة.
يذكر أن الشرطي المتدرب المعتقل في هذه القضية كان من بين مجموعة الشرطيين المتمرنين الذين قررت المديرية العامة للأمن الوطني إعفاؤهم من أسلاكها والتشطيب عليهم في نهاية السنة المنصرمة، بعدما تم التحفظ على توظيفهم لأسباب تتعلق بالخبرة الطبية والنفسية أو لدواعي تتعلق بالسيرة والسلوك.
ورغم أن قرار الإعفاء أثار وقتها بعض ردود الأفعال المتباينة، إلا أن هذه القضية جاءت لتؤكد مشروعية وصواب قرار التشطيب الذي اتخذته المديرية العامة للأمن الوطني، وفعلا إلى كان غير بحال هذوا فحسنا ما فعلت مديرية الحموشي عندما تم إعفاؤهم من البوليس نهائيا، ويؤكد أن قرارها كان صائبا يقول مصدرنا .
وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتعميق البحث معهما وتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شرطة أمن مشتبه اغتصاب احتجاز

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:مداهمة وكر للدعارة بالجديدة و هاشنو لقاو فيه | حوادث و حقوق

عاجل:مداهمة وكر للدعارة بالجديدة و هاشنو لقاو فيه

يا ربي السلامة بسبب الخيانة..زوج يرسل زوجته إلى مستعجلات ابن رشد بالبيضاء و ها شنو وقع | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة بسبب الخيانة..زوج يرسل زوجته إلى مستعجلات ابن رشد بالبيضاء و ها شنو وقع

خطير.. انقلاب سيارة من الحجم كبير كان سائقها تحت تأثير الكحول بالبيضاء + صور | حوادث و حقوق

خطير.. انقلاب سيارة من الحجم كبير كان سائقها تحت تأثير الكحول بالبيضاء + صور

ياربي السلامة .. جرار يدهس عامل نظافة بمراكش | حوادث و حقوق

ياربي السلامة .. جرار يدهس عامل نظافة بمراكش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

سعد الدين العثماني:أنا ماشي مسؤول على تشكيل الحكومة وحنا متفائلين بمفاوضات رئيس الحكومة | خارج البلاطو
منذ 16 ثانية

سعد الدين العثماني:أنا ماشي مسؤول على تشكيل الحكومة وحنا متفائلين بمفاوضات رئيس الحكومة

بالفيديو..أصغر ضيف فرشيد شو يخلق الجدل‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..أصغر ضيف فرشيد شو يخلق الجدل‎

المغاربة متألقين..هرماش يصنع و الصالحي يسجل ثاني أهدافه مع الظفرة الاماراتي 11/02/2017 | زووم

المغاربة متألقين..هرماش يصنع و الصالحي يسجل ثاني أهدافه مع الظفرة الاماراتي 11/02/2017

فيديو صادم:الحبوب القاتلة بكاميرا خفية..هافين كيتباع دردك لي كيكبر المؤخرة و كيديرالسرطان | بــووز

فيديو صادم:الحبوب القاتلة بكاميرا خفية..هافين كيتباع دردك لي كيكبر المؤخرة و كيديرالسرطان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير..بوليسي متدرب سابق اغتصب فتاة هاكيفاش وهافين | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

خطير..بوليسي متدرب سابق اغتصب فتاة هاكيفاش وهافين

مثير، التكنولوجيا مشات بعيد.. جهاز جديد لإرسال القبل من الهاتف المحمول | نت 2.0

مثير، التكنولوجيا مشات بعيد.. جهاز جديد لإرسال القبل من الهاتف المحمول

بن كيران...نحرص على تشكيل الحكومة والمعركة ليست بين الإسلاميين والحداثيين | بوليتيك

بن كيران...نحرص على تشكيل الحكومة والمعركة ليست بين الإسلاميين والحداثيين

عاجل و انفراد: بعد طول غياب..الفنانة نعيمة سميح مْريضة وها شنو وقع ليها | ثقافة و فنون

عاجل و انفراد: بعد طول غياب..الفنانة نعيمة سميح مْريضة وها شنو وقع ليها

﻿ ﻿
أمس 17:54 GMT

عاجل..هذا ما وقع مع قائد سلطة بسبب الاشتباه في وقوع تلاعبات في الإعانات المقدمة من طرف مؤسسة محمد الخامس بخنيفرة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.