خطير..بوليسي متدرب سابق اغتصب فتاة هاكيفاش وهافين ﻿

كشف مصدر مطلع خاص أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم أوقفت مساء أمس الجمعة شخصين، أحدهما شرطي متدرب معزول ، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاحتجاز

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع خاص أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم أوقفت مساء أمس الجمعة شخصين، أحدهما شرطي متدرب معزول ، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاحتجاز والاغتصاب وانتحال صفة ينظمها القانون.

وتوصلت مصالح الأمن بمدينة سيدي قاسم يوم أمس الجمعة حسب المصدر ذاته، بشكاية فتاة تؤكد فيها تعرضها للاحتجاز من طرف شخصين، تجهل هويتهما، بالطابق السفلي لأحد المنازل مع تعريضها للاغتصاب، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الأمنية عن تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في نفس اليوم، حيث تبين أن أحدهما متمرن سابق في سلك الشرطة برتبة حارس أمن، تم إعفاؤه بتاريخ 5 دجنبر المنصرم من جهاز الأمن الوطني، كما مكنت عمليات التفتيش من العثور بحوزته على بطاقة مهنية مزيفة خاصة بسلك الشرطة.

يذكر أن الشرطي المتدرب المعتقل في هذه القضية كان من بين مجموعة الشرطيين المتمرنين الذين قررت المديرية العامة للأمن الوطني إعفاؤهم من أسلاكها والتشطيب عليهم في نهاية السنة المنصرمة، بعدما تم التحفظ على توظيفهم لأسباب تتعلق بالخبرة الطبية والنفسية أو لدواعي تتعلق بالسيرة والسلوك.

ورغم أن قرار الإعفاء أثار وقتها بعض ردود الأفعال المتباينة، إلا أن هذه القضية جاءت لتؤكد مشروعية وصواب قرار التشطيب الذي اتخذته المديرية العامة للأمن الوطني، وفعلا إلى كان غير بحال هذوا فحسنا ما فعلت مديرية الحموشي عندما تم إعفاؤهم من البوليس نهائيا، ويؤكد أن قرارها كان صائبا يقول مصدرنا .

وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتعميق البحث معهما وتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.



