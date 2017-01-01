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مثير، التكنولوجيا مشات بعيد.. جهاز جديد لإرسال القبل من الهاتف المحمول

بتاريــخ : 11 فبراير 2017 / 15:47 مثير، التكنولوجيا مشات بعيد.. جهاز جديد لإرسال القبل من الهاتف المحمول | نت 2.0
مثير، التكنولوجيا مشات بعيد.. جهاز جديد لإرسال القبل من الهاتف المحمول
في عملية تكنولوجية جديدة، توصلت العبقرية التكنولوجية إلى صناعة جهاز جديد يسمح بتحويل القبل إلى أشياء ملموسة عند تقبيل أي شخص على الشات إنطلاقا من الهاتف.

شوف تيفي
في عملية تكنولوجية جديدة، توصلت العبقرية التكنولوجية إلى صناعة جهاز جديد يسمح بتحويل القبل إلى أشياء ملموسة عند تقبيل أي شخص على الشات إنطلاقا من الهاتف.
وأطلق على هذا الجهاز الجديد إسم ''كسينجر'' وهو بلاستيكي تكون فيه عملية التقبيل بين الطرفين عبر عملية الإستشعار المرسل من الهاتف، حيث يتوصل بها الطرف الآخر عند وضع شفتيه أيضا على نفس الجهاز الذي يجب أن يتوفر عليه، حيث تتم هذه العملية في بيئة افتراضية كما لو أنها في الواقع، حيث أكدت الباحثة أن الشعور بها يكون أقرب إلى الحقيقة وتتم عبر أجهزة استشعار الضغط والمحركات التي تسجل وتنقل القبلة إلى جهاز الإستقبال.

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جهاز تكنولوجيا هاتف اختراع

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