بن كيران...نحرص على تشكيل الحكومة والمعركة ليست بين الإسلاميين والحداثيين ﻿

كشف عبد الإله بن كيران أمام أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن ''المعركة اليوم ليست كما يريد البعض أن يصورها، معركة إيديولوجية بين تقدميين حداثيين ورجعيين إسلاميين.

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كشف عبد الإله بن كيران أمام أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن ''المعركة اليوم ليست كما يريد البعض أن يصورها، معركة إيديولوجية بين تقدميين حداثيين ورجعيين إسلاميين.

وأضاف بن كيران أن المعركة اليوم هي ''بين من يسعى إلى تكريس الإختيار الديموقراطي واحترام الإرادة الشعبية ومواصلة الإصلاح وبين من يسعى إلى الإلتفاف عليها''.

وجاءت كلمة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال تقديمه في الجلسة الإفتتاحية العرض السياسي للمجلس الوطني لحزب المصباح المنعقد على مدى يومين بمركب مولاي رشيد بمدينة بوزنيقة.

وقال بن كيران، ''أننا في حزب العدالة والتنمية، نرى أن جوهر المشكل ليس مجرد تعثر عادي في المشاورات من أجل تشكيل الحكومة وإنما التحدي اليوم يكمن في تكريس مصداقية الحياة السياسية والحزبية''.





