عاجل و انفراد: بعد طول غياب..الفنانة نعيمة سميح مْريضة وها شنو وقع ليها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الفنانة المغربية نعيمة سميح دخلت مؤخرا في أزمة صحية ألزمتها الفراش .

شوف تيفي: م غ

علمت ''شوف تيفي'' أن الفنانة المغربية نعيمة سميح دخلت مؤخرا في أزمة صحية ألزمتها الفراش .

و حسب مصادر خاصة لشوف تيفي، رفضت صاحبة ''يا أجرحي'' العلاج في المستشفى مفضلة المكوث في منزلها بابن سليمان رفقة عائلتها الصغيرة.

و كانت الفنانة القديرة قد سافرت السنة الماضية إلى باريس ،قصد استكمال علاجها .

من جانبها اتصلت ''شوف تيفي'' بابن الفنانة المغربية للاطمئنان على حالتها الصحية لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

و تحظى ابنة منطقة درب السلطان بشعبية كبيرة لدى الجمهور المغربي حيث تعتبر من بين الرواد في الأغنية المغربية الطربية.







