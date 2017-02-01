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عاجل و انفراد: بعد طول غياب..الفنانة نعيمة سميح مْريضة وها شنو وقع ليها

بتاريــخ : 11 فبراير 2017 / 15:25 عاجل و انفراد: بعد طول غياب..الفنانة نعيمة سميح مْريضة وها شنو وقع ليها | ثقافة و فنون
عاجل و انفراد: بعد طول غياب..الفنانة نعيمة سميح مْريضة وها شنو وقع ليها
علمت ''شوف تيفي'' أن الفنانة المغربية نعيمة سميح دخلت مؤخرا في أزمة صحية ألزمتها الفراش .

شوف تيفي: م غ
علمت ''شوف تيفي'' أن الفنانة المغربية نعيمة سميح دخلت مؤخرا في أزمة صحية ألزمتها الفراش .
و حسب مصادر خاصة لشوف تيفي، رفضت صاحبة ''يا أجرحي'' العلاج في المستشفى مفضلة المكوث في منزلها بابن سليمان رفقة عائلتها الصغيرة.
و كانت الفنانة القديرة قد سافرت السنة الماضية إلى باريس ،قصد استكمال علاجها .
من جانبها اتصلت ''شوف تيفي'' بابن الفنانة المغربية للاطمئنان على حالتها الصحية لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
و تحظى ابنة منطقة درب السلطان بشعبية كبيرة لدى الجمهور المغربي حيث تعتبر من بين الرواد في الأغنية المغربية الطربية.



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شوف تيفي المغرب نعيمة سميح مرض غلاج فرنسا

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