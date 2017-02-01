عاجل و انفراد..بعد 6 أشهر هذا هو جديد توقيف مختطفة رضيعة الهاروشي بالدار البيضاء ﻿

علمت'' شوف تيفي'' اليوم السبت أن المصالح الأمنية لا زالت في رحلة بحث عن المشتبه بها في خطف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء بعد مرور ستة أشهر على هذه القضية التي هزت الرأي العام المغربي.

شوف تيفي:

علمت'' شوف تيفي'' اليوم السبت أن المصالح الأمنية لا زالت في رحلة بحث عن المشتبه بها في خطف رضيعة من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء بعد مرور ستة أشهر على هذه القضية التي هزت الرأي العام المغربي.

وكشفت مصادر قريبة من عائلة ''للا خديجة'' التي تتمتع بصحة جيدة،أن البحث لا زال جاريا عن المختطفة.

و قالت نفس المصادر في تصريحات لشوف تيفي اليوم السبت، أن المصالح الأمنية تكثف تحرياتها لمعرفة المزيد و توقيف المشتبه فيها

و كانت قضية الرضيعة قد خلقت نقاشا و جدلا واسعا بالمغرب شهر شتنبر الماضي بعد اختطافها من قلب مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء على يد سيدة انتحلت صفة ممرضة