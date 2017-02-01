عاجل ... إدارية البيضاء تقرر توقيف نائبين بمجلس جماعي بإقليم بني ملال ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قررت عزل نائبين لرئيس المجلس الجماعي القروي لمركز أولاد ايعيش التابع لإقليم بني ملال .

شوف تيفي



علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قررت عزل نائبين لرئيس المجلس الجماعي القروي لمركز أولاد ايعيش التابع لإقليم بني ملال .

وأوضحت المصادر نفسها أن قرار العزل جاء على إثر دعوى قضائية رفعها رئيس المجلس ضد نائبين له يتهمهما بعرقلة السير العادي للجماعة في حين سبق لوالي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال ،أن قام بتوقيف النائبين السالف ذكرهما بناء على رسالة موجهة إليه من قبل رئيس المجلس الجماعي لأولاد يعيش .





