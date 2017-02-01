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عاجل..بن كيران..أنتظر رد أخنوش والعنصر ''ويلا ماجاوبونيش غادي ندير شغلي''

بتاريــخ : 11 فبراير 2017 / 14:44 عاجل..بن كيران..أنتظر رد أخنوش والعنصر ويلا ماجاوبونيش غادي ندير شغلي | بوليتيك
عاجل..بن كيران..أنتظر رد أخنوش والعنصر ''ويلا ماجاوبونيش غادي ندير شغلي''
أكد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المعين في إفتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أنه مازال ينتظر رد كل من عزيز اخنوش وامحند العنصر حول مشاورات تشكيل الحكومة.

شوف تيفي

أكد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المعين في إفتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أنه مازال ينتظر رد كل من عزيز اخنوش وامحند العنصر حول مشاورات تشكيل الحكومة.

وأفاد بن كيران، أن أخنوش والعنصر هما الذين أنتظر ردهما حول مفاوضات تشكيل الحكومة، مصرحا ''إلى ماجاوبونيش غادي ندير شغلي وعارف اش ندير''.

وقال بن كيران، ''أننا في حزب العدالة والتنمية، نرى أن جوهر المشكل ليس مجرد تعثر عادي في المشاورات من أجل تشكيل الحكومة وإنما التحدي اليوم يكمن في تكريس مصداقية الحياة السياسية والحزبية''.

وأشاد بن كيران في كلمته في الجلسة الإفتتاحية بحرص الملك محمد السادس على تقديم نموذج حي في احترام الدستور وتفعيل مقتضياته من خلال تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة، طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور...


 

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