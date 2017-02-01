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عاجل و هام للمغاربة:هذا ما سيقع بالمغرب يومي السبت الأحد

بتاريــخ : 11 فبراير 2017 / 14:39 عاجل و هام للمغاربة:هذا ما سيقع بالمغرب يومي السبت الأحد | مجتمع
عاجل و هام للمغاربة:هذا ما سيقع بالمغرب يومي السبت الأحد
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، في نشرة خاصة، أنه يتوقع نزول زخات مطرية قوية (80 إلى 160 ملمتر) وتساقطات ثلجية مهمة، وهبوب رياح قوية (50 إلى 100 كلم/الساعة) بعدد من مناطق المملكة ما بين

شوف تيفي:

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، في نشرة خاصة، أنه يتوقع نزول زخات مطرية قوية (80 إلى 160 ملمتر) وتساقطات ثلجية مهمة، وهبوب رياح قوية (50 إلى 100 كلم/الساعة) بعدد من مناطق المملكة ما بين اليوم السبت وغدا الأحد.

وأوضحت المديرية أن أمطارا تتراوح مقاييسها محليا بين 80 و160 ملمتر، مع زخات قوية وأحيانا عاصفية، ستهم، ابتداء من اليوم السبت على الساعة الثانية عشرة بعد الظهر إلى منتصف ليل يوم الأحد، أقاليم أكادير إداوتانان وإنزكان آيت ملول، وتزنيت واشتوكة ايت باها وتارودانت،والصويرة وشيشاوة والحوز. كما توقعت المديرية تساقطات ثلجية ما بين اليوم السبت وغدا الأحد، بأقاليم الحوز
وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات وتنغير وميدلت.

وفي نشرتها الخاصة، أبرزت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أيضا أن رياحا قوية (50 إلى 60 كلم/الساعة) يرتقب أن تهم، ما بين منتصف نهار اليوم ومنتصف ليل يوم غد الاحد الساحل الاطلسي ما بين أقاليم الصويرة والدار البيضاء ، مسجلة أن رياح قوية (60 إلى 100 كلم في الساعة) ستهم يوم الاحد كلا من أقاليم العيون وطرفاية وطانطان وسيدي إفني وكلميم واكادير والصويرة واسفي والجديدة العيون والصويرة وبوعرفة


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