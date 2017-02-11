خطير ..مستشار جماعي بحزب بنكيران ''يشرمل'' منتخبة بمجلس خريبكة + ( صور ) ﻿

أفادت مصادر موثوقة أن مستشارة جماعية تمثل المعارضة بالمجلس البلدي لمدينة خريبكة أصيبت ،عقب انتهاء دورة فبراير التي انعقدت أشغالها عشية أمس الجمعة بقاعة الاجتماعات التابعة للبلدية، ( أصيبت ) على

شوف تيفي



أفادت مصادر موثوقة أن مستشارة جماعية تمثل المعارضة بالمجلس البلدي لمدينة خريبكة أصيبت ،عقب انتهاء دورة فبراير التي انعقدت أشغالها عشية أمس الجمعة بقاعة الاجتماعات التابعة للبلدية، ( أصيبت ) على مستوى بطنها بعدما وجه لها مستشار جماعي يمثل حزب العدالة التنمية ضربة دخلت على إثرها في حالة إغماء نقلت فورا إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بالمدينة .

وأوضحت المصادر نفسها أن هذا الحادث جاء بعد احتجاج مستشاري المعارضة بالمجلس البلدي لمدينة خريبكة على كيفية تدبير الشأن المحلي مما دفع بأحد مستشاري المصباح إلى الاعتداء على المستشارة السالف ذكرها التي تمثل حزب التجمع الوطني للأحرار داخل مكونات المجلس الجماعي ، مضيفة أن مستشارا آخر ينتمي لحزب الحركة الشعبية لم يسلم هو الآخر من بطش المعتدي فقد تم نقله هو الآخر إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية جراء إصابات.

