بن كيران..''لشكر'' عير معني بمفاوضات تشكيل الحكومة وها علاش ﻿

هاجم رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي مصرحا خلال كلمته في أشغال المجلس الوطني للحزب ببوزنيقة'' إدريس لشكر فاز برئاسة مجلس النواب باركا عليه''.

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هاجم رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي مصرحا خلال كلمته في أشغال المجلس الوطني للحزب ببوزنيقة'' إدريس لشكر فاز برئاسة مجلس النواب باركا عليه''.

وأضاف بن كيران، أن حزب الإتحاد الإشتراكي فاز ب 20 مقعدا برلمانيا في الإنتخابات التشريعية الأخيرة، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 22 مقعد في مدينة الرباط لوحدها.

وقال بن كيران، أن عزيز أخنوش وامحند العنصر هما فقط المعنيان بتشكيل الحكومة، وليس الإتحاد الإشتراكي لأنه غير معني بالمفاوضات.





