عاجل:مداهمة وكر للدعارة بالجديدة و هاشنو لقاو فيه ﻿

في إطار محاربة الفساد و الجريمة بشتى أنواعها، داهمت المصالح الأمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت

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في إطار محاربة الفساد و الجريمة بشتى أنواعها، داهمت المصالح الأمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت

منزلا معدا للدعارة بمنطقة السعادة بالجديدة.

و قد تم ضبط تسعة رجال و خمس نساء في وضعية لا أخلاقية

يمارسن الرذيلة من بينهم سيدتان متزوجتان.

وقد تم اقتياد الجميع إلى الدائرة الأمنية في انتظار استكمال البحث و إحالتهم على أنظار النيابة العامة.