بالصورة..فنان مغربي معروف يرقد بالمستشفى وهذا ما طالبه من الجمهور ﻿

يرقد الفنان المسرحي العربي الساسي بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الجديدة بعد وعكة صحية ألمت به مؤخرا.

شوف تيفي:ماريا جعدود

يرقد الفنان المسرحي العربي الساسي بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الجديدة بعد وعكة صحية ألمت به مؤخرا.

ونشر الممثل المغربي مصطفى حقيق صباح اليوم السبت ،صورة للفنان المغربي الساسي داخل المستشفى،موجها رسالة إلى جميع المغاربة بالدعاء له حتى يتمكن من تجاوز أزمته الصحية.

و يعتبر الساسي ابن مدينة الجديدة من بين أبرز الممثلين المسرحيين،حيث تميز بأدواره الدرامية القوية في عدد من الأعمال المسرحية