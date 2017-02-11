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بالصور..هذه حقيقة زواج ملكة جمال المغرب بطليق هيفاء وهبي

بتاريــخ : 11 فبراير 2017 / 13:17 بالصور..هذه حقيقة زواج ملكة جمال المغرب بطليق هيفاء وهبي | ثقافة و فنون
بالصور..هذه حقيقة زواج ملكة جمال المغرب بطليق هيفاء وهبي
علمت ''شوف تيفي'' أن الأخبار التي تم تداولها يوم أمس الجمعة بخصوص زواج ملكة جمال المغرب سنة 2004 نسرين التومي بطليق الفنانة هيفاء وهبي أحمد أبو هشيمة مجرد إشاعات .

شوف تيفي:
علمت ''شوف تيفي'' أن الأخبار التي تم تداولها يوم أمس الجمعة بخصوص زواج ملكة جمال المغرب سنة 2004 نسرين التومي بطليق الفنانة هيفاء وهبي أحمد أبو هشيمة مجرد إشاعات .

و قد ظهرت الممثلة نسرين في صور خاصة مع طليق هيفاء، والتي التقطت لهما خلال عمل فني بمصر.

و كانت نسرين قد شاركت في المسلسل التاريخي الأضخم في شهر رمضان «سمرقند» بأبوظبي، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما العربية، كما أنها حصلت على لقب ملكة جمال العرب في أمريكا وقامت ببعض التجارب في التمثيل.

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