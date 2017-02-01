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عاجل: زلزال يهز الفلبين و هذه حصيلة القتلى

بتاريــخ : 11 فبراير 2017 / 13:12 عاجل: زلزال يهز الفلبين و هذه حصيلة القتلى | دولي
عاجل: زلزال يهز الفلبين و هذه حصيلة القتلى
واصل عمال الإنقاذ، اليوم السبت، عمليات البحث عن ناجين بعد الزلزال الذي وقع مساء أمس الجمعة جنوب الفليبين، وبلغت قوته 6،5

شوف تيفي:
واصل عمال الإنقاذ، اليوم السبت، عمليات البحث عن ناجين بعد الزلزال الذي وقع مساء أمس الجمعة جنوب الفليبين، وبلغت قوته 6،5
درجات وأسفر عن ستة قتلى على الاقل وحوالي مئة جريح.
وذكرت تقارير إخبارية أن سكان مدينة سوريغاو الساحلية في جزيرة مينداناو أمضوا الليل مذعورين من الهزات الارتدادية بعد وقوع الزلزال، فيما كان عدد كبير من الاشخاص قد خلدوا للنوم.

وتبعد مينداناو حوالى 700 كلم جنوب شرق مانيلا العاصمة.

وأعلن رئيس عمليات ادارة الكوارث في الريف رامون غوتينغا، ان الزلزال اسفر ايضا عن 126 جريحا، منهم 15 في حالة خطرة.

وأوضح المعهد الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال وقع على عمق 27 كلم وحدد مركزه في البحر، على بعد 14 كلم شمال سوريغاو.

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عاجل: زلزال يهز الفلبين و هذه حصيلة القتلى

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