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عاجل و من باريس..نزهة الركراكي تتواصل:سعد لباس عليه و كيسلم عليكم وها شنو قالت

بتاريــخ : 11 فبراير 2017 / 13:09 عاجل و من باريس..نزهة الركراكي تتواصل:سعد لباس عليه و كيسلم عليكم وها شنو قالت | ثقافة و فنون
عاجل و من باريس..نزهة الركراكي تتواصل:سعد لباس عليه و كيسلم عليكم وها شنو قالت
نشرت اليوم السبت ، صفحة محبي الفنان المغربي سعد لمجرد رسالة موجهة من سعد لمجرد لجمهوره من داخل سجن فلوري بباريس.

شوف تيفي
نشرت اليوم السبت ، صفحة محبي الفنان المغربي سعد لمجرد رسالة موجهة من سعد لمجرد لجمهوره من داخل سجن فلوري بباريس.

و قالت المسؤولة عن الصفحة التي قالت إنها تواصلت مع الفنان المغربية نزهة الركراكي، و التي طمأنت جمهور سعد لمجرد على حالته الصحية '' سعد بخير الحمد لله و كيسلم عليكم بزاف وقالتليكم دعيو معاه بالصبر و الفرج..''
و قد تفاعل جمهور ''المعلم'' مع هذه الرسالة بشكل كبير متمنين أن يعانق فنانهم المحبوب الحرية عما قريب.
و كان الفنان البشير عبدو وزوجته الفنانة نزهة الركراكي، قاما صباح أمس الجمعة، بزيارة ابنهما سعد المجرد بسجن فلوري بباريس من أجل الاطمئنان عليه.

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شوف تيفي المغرب نزهة الركراكي سعد لمجرد رسالة

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