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عاجل ...بن كيران .. ''مستعدون للتضحية بمنصب رئيس الحكومة''

بتاريــخ : 11 فبراير 2017 / 12:49 عاجل ...بن كيران .. مستعدون للتضحية بمنصب رئيس الحكومة | بوليتيك
عاجل ...بن كيران .. ''مستعدون للتضحية بمنصب رئيس الحكومة''
صرح رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، أنه مستعد للتضحية بمنصب رئيس الحكومة من أجل الوطن، بعد الكلام الكثير الرائج عقب تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة.

شوف تيفي
صرح رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، أنه مستعد للتضحية بمنصب رئيس الحكومة من أجل الوطن، بعد الكلام الكثير الرائج عقب تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة.

وأضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية خلال تقديمه للتقرير السياسي، أن الشعوب لا تعيش فقط بالتنمية الاقتصادية فقط وإنما بالأخلاق والمبادئ والقيم قولا وفعلا، مؤكدا أن الإصلاح له خصوم كثر.
وأفاد بن كيران أنه لن يتنازل عن الأهداف والقيم التي حصل بموجبها الحزب على الرتبة الأولى بنتيجة معبرة جدا، وأنه لن يتنازل عن هذه القيم في مشاورات تشكيل الحكومة، حيث أعاد بن كيران ذكر المسار الذي قطعته مشاورات تشكيل الحكومة، والأحاديث التي راجت في هذا الموضوع.

وكشف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران في الدورة العادية للمجلس الوطني، أن المغرب عاد للاتحاد الإفريقي من بابه الواسع كما قال الملك محمد السادس بعدما غادر المغرب المنظمة الإفريقية منذ سنوات.

 

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