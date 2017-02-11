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لميس وزوجها يخرجان عن صمتهما في أول رد حول طلاقهما

بتاريــخ : 11 فبراير 2017 / 12:40 لميس وزوجها يخرجان عن صمتهما في أول رد حول طلاقهما | ثقافة و فنون
لميس وزوجها يخرجان عن صمتهما في أول رد حول طلاقهما
خرجت الممثلة التركية توبا بويوكوستن المشهورة بلميس رفقة زوجها أنور سايلاك ببيان توضيحي لأول مرة حول الأخبار المتداولة والتي تفيد اقتراب طلاقهما.

شوف تيفي

خرجت الممثلة التركية توبا بويوكوستن المشهورة بلميس رفقة زوجها أنور سايلاك ببيان توضيحي لأول مرة حول الأخبار المتداولة والتي تفيد اقتراب طلاقهما.

وبهذا الخصوص، نشر الزوجين الشهيرين على صفحتهما الرسمية بتطبيق الإنستغرام تدوينتين ينفيان من خلالهما خبر انفصالهما مكذبين بذلك كل الشائعات التي تدوالت مؤخرا، كما أعرب زوج لميس عن حزنه وانزعاجه من هذه الأخبار الزائفة التي تلاحق عائلته.

 

تجدر الإشارة إلى أن الصحف التركية، تداولت خبر انفصال الزوجين بسبب المشاهد الساخنة والرومانسية لتوبا في مسلسل الجميلة والشجاع رفقة النجم كيفانش تاتلتونغ الملقب بمهند، ما جعلت العلاقة بين الزوجين الشهيرين تتوثر.

 

لميس وزوجها يخرجان عن صمتهما في أول رد حول طلاقهمالميس وزوجها يخرجان عن صمتهما في أول رد حول طلاقهما

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لميس زواجها خبر انفصال حقيقة شوف تيفي

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