يا ربي السلامة بسبب الخيانة..زوج يرسل زوجته إلى مستعجلات ابن رشد بالبيضاء و ها شنو وقع ﻿

شوف تيفي: م غ
استقبلت مستعجلات مستشفى ابن رشد بمدينة الدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حالة مستعجلة لسيدة عنفها زوجها بآلة حادة على مستوى وجهها و رأسها.
و يعود سبب خلاف الزوجين عندما دخلا في نقاش حاد تطور إلى مشادات كلامية بسبب رسالة غرامية ضبطتها الزوجة في هاتف زوجها.
و حسب مصادرنا تتلقى الزوجة البالغة 40 سنة علاجها بقسم العناية المركزة نظرا لخطورة الإصابة .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.