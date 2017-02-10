يا ربي السلامة بسبب الخيانة..زوج يرسل زوجته إلى مستعجلات ابن رشد بالبيضاء و ها شنو وقع ﻿

استقبلت مستعجلات مستشفى ابن رشد بمدينة الدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حالة مستعجلة لسيدة عنفها زوجها بآلة حادة على مستوى وجهها و رأسها.

شوف تيفي: م غ

استقبلت مستعجلات مستشفى ابن رشد بمدينة الدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حالة مستعجلة لسيدة عنفها زوجها بآلة حادة على مستوى وجهها و رأسها.

و يعود سبب خلاف الزوجين عندما دخلا في نقاش حاد تطور إلى مشادات كلامية بسبب رسالة غرامية ضبطتها الزوجة في هاتف زوجها.

و حسب مصادرنا تتلقى الزوجة البالغة 40 سنة علاجها بقسم العناية المركزة نظرا لخطورة الإصابة .



