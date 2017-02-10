 سابقة بأمريكا..اعتقال مئات المهاجرين تطبيقا لقرارات ترامب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سابقة بأمريكا..اعتقال مئات المهاجرين تطبيقا لقرارات ترامب | دولي

سابقة بأمريكا..اعتقال مئات المهاجرين تطبيقا لقرارات ترامب

إيقاف مغربي وبحوزته أوراق مالية مزيفة بإسبانيا | دولي

إيقاف مغربي وبحوزته أوراق مالية مزيفة بإسبانيا

خطير.. انقلاب سيارة من الحجم كبير كان سائقها تحت تأثير الكحول بالبيضاء + صور | حوادث و حقوق

خطير.. انقلاب سيارة من الحجم كبير كان سائقها تحت تأثير الكحول بالبيضاء + صور

مثير...البحر يلفظ الملايين في حقائب زاهية الألوان | دولي

مثير...البحر يلفظ الملايين في حقائب زاهية الألوان

عاجل:ترامب يوجه صفعة جديدة للمهاجرين | دولي

عاجل:ترامب يوجه صفعة جديدة للمهاجرين

ياربي السلامة .. جرار يدهس عامل نظافة بمراكش | حوادث و حقوق

ياربي السلامة .. جرار يدهس عامل نظافة بمراكش

بالصور.. حادثتا سير تتسببان في إصابة شرطيين وترسلهما إلى المستشفى بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور.. حادثتا سير تتسببان في إصابة شرطيين وترسلهما إلى المستشفى بالدارالبيضاء

عاجل:فاجعة يا ربي السلامة..17 قتيلا في تدافع داخل ملعب لكرة القدم وها شنو وقع | دولي

عاجل:فاجعة يا ربي السلامة..17 قتيلا في تدافع داخل ملعب لكرة القدم وها شنو وقع

ترامب يوجه صفعة أخرى للدول المسلمة | دولي

ترامب يوجه صفعة أخرى للدول المسلمة

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

سابقة بأمريكا..اعتقال مئات المهاجرين تطبيقا لقرارات ترامب

بتاريــخ : 11 فبراير 2017 / 11:25 سابقة بأمريكا..اعتقال مئات المهاجرين تطبيقا لقرارات ترامب | دولي
سابقة بأمريكا..اعتقال مئات المهاجرين تطبيقا لقرارات ترامب
في سابقة بالولايات المتحدة الأمريكية، و بعد قرارات ترامب حول المهاجرين،اعتقل مسؤولو الهجرة الفدراليون بالولايات المتحدة مئات من المهاجرين غير الحاملين لوثائق في أربع ولايات على الأقل الأسبوع

شوف تيفي:

في سابقة بالولايات المتحدة الأمريكية، و بعد قرارات ترامب حول المهاجرين،اعتقل مسؤولو الهجرة الفدراليون بالولايات المتحدة مئات من المهاجرين غير الحاملين لوثائق في أربع ولايات على الأقل الأسبوع الماضي..

وحسب وسائل إعلام أمريكية،أثارت تقارير عن شن حملات على الهجرة الأسبوع الماضي قلقا بين المدافعين عن الهجرة وعائلات المهاجرين وجاءت في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر اللاجئين والمهاجرين من سبع دول..

وقال علي نور الدين المدير التنفيذي للمنتدى الوطني للهجرة في بيان إن ''الخوف من المطاردة عبر منازل المهاجرين والأميركيين المولودين في الولايات المتحدة والذين يحبون المهاجرين كأصدقاء واضح''.

وأوضح ديفيد مارين مدير إجراءات تطبيق القانون في مكتب إدارة الهجرة والجمارك الأميركية بلوس أنجليس إن عمليات تطبيق القانون جرت في أتلانتا ونيويورك وشيكاغو ولوس أنجليس والمناطق المحيطة بها.

ولم تنشر الإدارة إجمالي عدد المعتقلين. وقال بريان كوكس المتحدث باسم مكتب أتلانتا الذي يغطي ثلاث ولايات إن 200 شخص اعتُقلوا.

في سياق ذي صلة أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه يدرس اعداد مرسوم جديد بخصوص الهجرة بعد تعليق القضاء العمل بمرسومه الاول.

وقال ترامب للصحافيين '' إن ''المؤسف هو أن (اللجوء الى القضاء مجددا) يتطلب وقتا من الناحية القانونية، لكننا سنربح هذه المعركة. لدينا ايضا العديد من الخيارات البديلة، من بينها أن نقدم ببساطة مرسوما جديدا''.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب حملات ترامب خيارات الهجرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

إيقاف مغربي وبحوزته أوراق مالية مزيفة بإسبانيا | دولي

إيقاف مغربي وبحوزته أوراق مالية مزيفة بإسبانيا

مثير...البحر يلفظ الملايين في حقائب زاهية الألوان | دولي

مثير...البحر يلفظ الملايين في حقائب زاهية الألوان

عاجل:ترامب يوجه صفعة جديدة للمهاجرين | دولي

عاجل:ترامب يوجه صفعة جديدة للمهاجرين

عاجل:فاجعة يا ربي السلامة..17 قتيلا في تدافع داخل ملعب لكرة القدم وها شنو وقع | دولي

عاجل:فاجعة يا ربي السلامة..17 قتيلا في تدافع داخل ملعب لكرة القدم وها شنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مذهل عندما يستميت الدفاع ● انقاذات مستحيلة ومجنونة لأهداف محققه | زووم
منذ 6 دقائق

مذهل عندما يستميت الدفاع ● انقاذات مستحيلة ومجنونة لأهداف محققه

فيديو.. التحرش بالجامعات في الجزائر | زووم

فيديو.. التحرش بالجامعات في الجزائر

مذيع جزائري: الواقع المؤلم تاعنا...المغرب هو اللي عندو البترول ماشي الجزائر | زووم

مذيع جزائري: الواقع المؤلم تاعنا...المغرب هو اللي عندو البترول ماشي الجزائر

محسن ياجور يسجل هدفه الـ 6 في الدوري القطري 10/02/2017 | قنوات أخرى

محسن ياجور يسجل هدفه الـ 6 في الدوري القطري 10/02/2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

سابقة بأمريكا..اعتقال مئات المهاجرين تطبيقا لقرارات ترامب | دولي
منذ 14 دقيقة

سابقة بأمريكا..اعتقال مئات المهاجرين تطبيقا لقرارات ترامب

إيقاف مغربي وبحوزته أوراق مالية مزيفة بإسبانيا | دولي

إيقاف مغربي وبحوزته أوراق مالية مزيفة بإسبانيا

خطير.. انقلاب سيارة من الحجم كبير كان سائقها تحت تأثير الكحول بالبيضاء + صور | حوادث و حقوق

خطير.. انقلاب سيارة من الحجم كبير كان سائقها تحت تأثير الكحول بالبيضاء + صور

مثير...البحر يلفظ الملايين في حقائب زاهية الألوان | دولي

مثير...البحر يلفظ الملايين في حقائب زاهية الألوان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.