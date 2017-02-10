سابقة بأمريكا..اعتقال مئات المهاجرين تطبيقا لقرارات ترامب ﻿

في سابقة بالولايات المتحدة الأمريكية، و بعد قرارات ترامب حول المهاجرين،اعتقل مسؤولو الهجرة الفدراليون بالولايات المتحدة مئات من المهاجرين غير الحاملين لوثائق في أربع ولايات على الأقل الأسبوع

شوف تيفي:

في سابقة بالولايات المتحدة الأمريكية، و بعد قرارات ترامب حول المهاجرين،اعتقل مسؤولو الهجرة الفدراليون بالولايات المتحدة مئات من المهاجرين غير الحاملين لوثائق في أربع ولايات على الأقل الأسبوع الماضي..

وحسب وسائل إعلام أمريكية،أثارت تقارير عن شن حملات على الهجرة الأسبوع الماضي قلقا بين المدافعين عن الهجرة وعائلات المهاجرين وجاءت في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر اللاجئين والمهاجرين من سبع دول..

وقال علي نور الدين المدير التنفيذي للمنتدى الوطني للهجرة في بيان إن ''الخوف من المطاردة عبر منازل المهاجرين والأميركيين المولودين في الولايات المتحدة والذين يحبون المهاجرين كأصدقاء واضح''.

وأوضح ديفيد مارين مدير إجراءات تطبيق القانون في مكتب إدارة الهجرة والجمارك الأميركية بلوس أنجليس إن عمليات تطبيق القانون جرت في أتلانتا ونيويورك وشيكاغو ولوس أنجليس والمناطق المحيطة بها.

ولم تنشر الإدارة إجمالي عدد المعتقلين. وقال بريان كوكس المتحدث باسم مكتب أتلانتا الذي يغطي ثلاث ولايات إن 200 شخص اعتُقلوا.

في سياق ذي صلة أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه يدرس اعداد مرسوم جديد بخصوص الهجرة بعد تعليق القضاء العمل بمرسومه الاول.

وقال ترامب للصحافيين '' إن ''المؤسف هو أن (اللجوء الى القضاء مجددا) يتطلب وقتا من الناحية القانونية، لكننا سنربح هذه المعركة. لدينا ايضا العديد من الخيارات البديلة، من بينها أن نقدم ببساطة مرسوما جديدا''.



