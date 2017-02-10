إيقاف مغربي وبحوزته أوراق مالية مزيفة بإسبانيا ﻿

أوقفت عناصر الحرس المدني الاسباني ، أخيرا ، مهاجرا مغربيا وبحوزته عملة اسبانية مزورة كان يهم بترويجها بإحدى المطاعم بالمنطقة .

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أوقفت عناصر الحرس المدني الاسباني ، أخيرا ، مهاجرا مغربيا وبحوزته عملة اسبانية مزورة كان يهم بترويجها بإحدى المطاعم بالمنطقة .

وقالت وسائل إعلام إسبانية أن '' المعني بالأمر تقمص دور زبون بمطعم يوجد بتراب بلدية لاس بيدرونييراس شرق إسبانيا بحيث قام بمد النادل بورقة مالية من 50 أورو ،ليتضح له أن الورقة النقدية مزورة ، بعدها أبلغ دورية أمنية كانت تتواجد بالمنطقة فانتقلت إلى عين المكان و ألقت القبض على المتهم '' .

ووفق المصادر ذاتها فبعد إجراء تفتيش دقيق على المتهم البالغ من العمر 42 سنة ، ضبطت بحوزته أوراق نقدية مزيفة كان يعتزم ترويجها في قضاء مآربه .