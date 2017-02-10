خطير.. انقلاب سيارة من الحجم كبير كان سائقها تحت تأثير الكحول بالبيضاء + صور ﻿

عملت شوف تيفي أن شارع محمد السادس بدرب السلطان الفداء شهد ليلة الجمعة-السبت على الساعة الرابعة صباحا حادثة سير خطيرة بطلها أربعيني كان في حالة سكر طافح حيث كان يسير بسرعة جنونية إذ اصطدمت سيارته من

شوف تيفي

عملت شوف تيفي أن شارع محمد السادس بدرب السلطان الفداء شهد ليلة الجمعة-السبت على الساعة الرابعة صباحا حادثة سير خطيرة بطلها أربعيني كان في حالة سكر طافح حيث كان يسير بسرعة جنونية إذ اصطدمت سيارته من الحجم الكبير بعربة للأزبال كانت مركونة بالشارع المذكور.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن السيارة انقلبت جراء السرعة المفرطة التي كان يسوق بها السائق، ليتدخل المارة الموجودين بعين المكان لإخراجه من السيارة.

هذا ولحسن الحظ لم يُصب السائق بأي آدى إذ تم نقله إلى مركز الشرطة من أجل الإدلاء بتصريحاته حول الحادثة وفتح محضر في النازلة.