مثير...البحر يلفظ الملايين في حقائب زاهية الألوان ﻿

قذفت الأمواج كميات من الكوكايين تفوق قيمتها 60 مليون دولار أميركي، كانت في حقائب زاهية الألوان، على أحد شواطئ شرقي إنجلترا، وناشدت السطات المواطنين بالمنطقة البحث عن المزيد.

شوف تيفي



قذفت الأمواج كميات من الكوكايين تفوق قيمتها 60 مليون دولار أميركي، كانت في حقائب زاهية الألوان، على أحد شواطئ شرقي إنجلترا، وناشدت السطات المواطنين بالمنطقة البحث عن المزيد.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، الجمعة، إنها تحقق في الكميات التي اكتشفت قرب منتجع غريت يارموث، الذي يقع على بعد نحو 200 كيلومتر شمال شرقي لندن.

وحسب ''سكاي نيوز'' أن أول مجموعة من الحقائب كانت قد ظهرت ليلة أول أمس الخميس فيما تم إكتشاف المزيد في منطقة قريبة أمس الجمعة، حيث عثر على 360 كيلوغراما من الكوكايين، في ما وصفته الوكالة بأنه ''ضربة كبرى لأعضاء شبكة الجريمة المنظمة المتورطة في هذه العملية''.

وأكد ماثيو ريفيرز، من فريق التحقيق بالوكالة: ''نحن الآن نحاول معرفة كيف انتهى أمر هذه الحقائب، في حين أنه من غير المرجح على الإطلاق أن تكون تلك هي وجهتها المقصودة''.

وصرح قائد شرطة المنطقة التي وجدت فيها الحقائب، ''ديف باكلي''، إنه يعتقد أن الحقائب التي عثر عليها تحمل الكمية بكاملها، لكنه ناشد أي شخص يعثر على المزيد الاتصال بالشرطة على الفور.

وأضاف قائد الشرطة محذرا: ''سننشر ضباط شرطة إضافيين في المنطقة لمراقبة الموقف''.





