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عاجل:ترامب يوجه صفعة جديدة للمهاجرين

بتاريــخ : 11 فبراير 2017 / 10:31 عاجل:ترامب يوجه صفعة جديدة للمهاجرين | دولي
عاجل:ترامب يوجه صفعة جديدة للمهاجرين
أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه يدرس إعداد مرسوم جديد بخصوص الهجرة بعد تعليق القضاء العمل بمرسومه الاول.

شوف تيفي
أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أنه يدرس إعداد مرسوم جديد بخصوص الهجرة بعد تعليق القضاء العمل بمرسومه الاول.

وقال ترامب للصحافيين الذين رافقوه على متن الطائرة الرئاسية ''اير فورس وان'' إن ''المؤسف هو أن (اللجوء الى القضاء مجددا) يتطلب وقتا من الناحية القانونية، لكننا سنربح هذه المعركة. لدينا ايضا العديد من الخيارات البديلة، من بينها أن نقدم ببساطة مرسوما جديدا''.

غير أن مسؤولين أميركيين قالوا ''نبقي الباب مفتوحا على كل الخيارات،'' في إشارة إلى إمكانية طرح القضية أمام المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وأوضح ترامب من على متن الطائرة التي أقلته الى فلوريدا حيث سيلعب الغولف في عطلة نهاية الاسبوع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه لن تكون هناك أي خطوة جديدة في هذا الصدد قبل الأسبوع المقبل، وسيكون ذلك ''الاثنين او الثلاثاء ربما''.

وعندما سئل عما اذا كان سيصدر مرسوما جديدا، أجاب ''يمكن بالفعل أن يتم ذلك. يجب علينا الإسراع لأسباب أمنية''.

وأضاف ''سنمضي قدما ونواصل القيام بخطوات لكي نجعل بلدنا آمنا. سيحدث ذلك سريعا''.

لكن الرئيس التزم الغموض حول ما يريد تعديله في المرسوم الحالي واكتفى بالقول ''سنركز بشدة على الامن''.

وكان ترامب أكد قبل ساعات خلال مؤتمر صحافي مع آبي في البيت الابيض إنه ''سيواصل الآلية القضائية''، مشددا على انه سينتصر في هذا الملف.

ووجه القضاء الأميركي الخميس صفعة جديدة إلى إدارة ترامب بإبقائه مرسومه حول الهجرة معلقا.

وشدد ترامب على ان ''تهديدات خطيرة تواجه بلادنا. لن نسمح بحدوث ذلك،'' مضيفا ''لن نسمح للاشخاص الذين يريدون ايذاءنا بالدخول الى بلادنا، سنسمح بقدوم العديد من الاشخاص الذي يحبون شعبنا ويعملون لخير بلادنا''.

وحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 يناير دخول مواطني ايران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال الى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر مع تعليق الهجرة لمدة اربعة اشهر للاجئين من هذه البلدان ولأجل غير مسمى بالنسبة للسوريين.

 

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عاجل:ترامب يوجه صفعة جديدة للمهاجرين

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