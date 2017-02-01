ياربي السلامة .. جرار يدهس عامل نظافة بمراكش ﻿

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لقي ،بعد زوال أمس الجمعة ،عامل نظافة يشتغل مياوما بالجماعة الترابية لتامنصورت التابعة لإقليم مراكش ،حتفه إثر دهسه من قبل جرار لجمع النفايات .
وأوضحت مصادر مطلعة أن الهالك في عقده الخامس ، كان يزاول عمله بجمع النفايات حيث سقط من أعلى عربة الجرار لتدهسه بعد ذلك عجلاته في غفلة من زملائه في العمل و توفي على الفور .
ووفق المصادر ذاتها ففور إخبارها هرعت مصالح الدرك الملكي لدى سرية تامنصورت التي عاينت جثة الهالك قبل نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى ،قصد إخضاعها للتشريح الطبي ، فيما فتحت عناصر الدرك تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة .
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