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ياربي السلامة .. جرار يدهس عامل نظافة بمراكش

بتاريــخ : 11 فبراير 2017 / 07:49 ياربي السلامة .. جرار يدهس عامل نظافة بمراكش | حوادث و حقوق
ياربي السلامة .. جرار يدهس عامل نظافة بمراكش
لقي ،بعد زوال أمس الجمعة ،عامل نظافة يشتغل مياوما بالجماعة الترابية لتامنصورت التابعة لإقليم مراكش ،حتفه إثر دهسه من قبل جرار لجمع النفايات .

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لقي ،بعد زوال أمس الجمعة ،عامل نظافة يشتغل مياوما بالجماعة الترابية لتامنصورت التابعة لإقليم مراكش ،حتفه إثر دهسه من قبل جرار لجمع النفايات .
وأوضحت مصادر مطلعة أن الهالك في عقده الخامس ، كان يزاول عمله بجمع النفايات حيث سقط من أعلى عربة الجرار لتدهسه بعد ذلك عجلاته في غفلة من زملائه في العمل و توفي على الفور .
ووفق المصادر ذاتها ففور إخبارها هرعت مصالح الدرك الملكي لدى سرية تامنصورت التي عاينت جثة الهالك قبل نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى ،قصد إخضاعها للتشريح الطبي ، فيما فتحت عناصر الدرك تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة .

 

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