 بالصور.. حادثتا سير تتسببان في إصابة شرطيين وترسلهما إلى المستشفى بالدارالبيضاء ﻿
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بالصور.. حادثتا سير تتسببان في إصابة شرطيين وترسلهما إلى المستشفى بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 11 فبراير 2017 / 01:10 بالصور.. حادثتا سير تتسببان في إصابة شرطيين وترسلهما إلى المستشفى بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
بالصور.. حادثتا سير تتسببان في إصابة شرطيين وترسلهما إلى المستشفى بالدارالبيضاء
علمت شوف تيفي أن شارع لاكورنيش بعين الذئاب بالدارالبيضاء شهد ليلة اليوم الجمعة حادثة سير خطيرة، بعد اصطدام سيارتين خفيفتين ببعضهما بسبب السرعة المفرطة.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن شارع لاكورنيش بعين الذئاب بالدارالبيضاء شهد ليلة اليوم الجمعة حادثة سير خطيرة، بعد اصطدام سيارتين خفيفتين ببعضهما بسبب السرعة المفرطة.

و حسب ما عاينت"شوف تيفي" وفور وقوع الحادثة حلت إلى مكان الواقعة فرقة الدراجين المكونة من شرطيين من أجل التدخل ليتعرضا هما الآخرين لحادثة خطيرة بطلها سائق سيارة رباعية الدفع كان يسير هو الآخر بسرعة جنونية حيث أصاب الشرطيين على مستوى الكتف.

هذا وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى مولاي يوسف لتلقي العلاجات الضرورية على متن سيارة إسعاف تابعة للمصلحة الإجتماعية للأمن الوطني.

و فقد حلت بمكان الحادث العناصر الأمنية من أجل فتح محضر بخصوص الحادث الأول والثاني.

 

 

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حوادث وحقوق حادثة سير إصابة شرطيين الدارالبيضاء شوف تيفي

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