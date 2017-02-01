عاجل:فاجعة يا ربي السلامة..17 قتيلا في تدافع داخل ملعب لكرة القدم وها شنو وقع ﻿

لقي 17 شخصا حتفهم اثر تدافع داخل ملعب في شمال انغولا خلال مباراة لكرة القدم، على ما أعلنت الشرطة اليوم الجمعة وقال المتحدث باسم الشرطة اورلندو برنردو لوكالة فرانس برس ان تدافعا حصل ''عند مدخل ملعب 4

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لقي 17 شخصا حتفهم اثر تدافع داخل ملعب في شمال انغولا خلال مباراة لكرة القدم، على ما أعلنت الشرطة اليوم الجمعة وقال المتحدث باسم الشرطة اورلندو برنردو لوكالة فرانس برس ان تدافعا حصل "عند مدخل ملعب 4 يناير، ما أدى إلى مقتل 17 شخصا، بينما جرح 56 اخرون ونقلوا إلى المستشفى"