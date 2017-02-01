عاجل:فاجعة يا ربي السلامة..17 قتيلا في تدافع داخل ملعب لكرة القدم وها شنو وقع ﻿

شوف تيفي:
لقي 17 شخصا حتفهم اثر تدافع داخل ملعب في شمال انغولا خلال مباراة لكرة القدم، على ما أعلنت الشرطة اليوم الجمعة وقال المتحدث باسم الشرطة اورلندو برنردو لوكالة فرانس برس ان تدافعا حصل "عند مدخل ملعب 4 يناير، ما أدى إلى مقتل 17 شخصا، بينما جرح 56 اخرون ونقلوا إلى المستشفى"
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.