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ترامب يوجه صفعة أخرى للدول المسلمة

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 23:53 ترامب يوجه صفعة أخرى للدول المسلمة | دولي
ترامب يوجه صفعة أخرى للدول المسلمة
كشف الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، اليوم الجمعة أنه سيتخد قرارات جديدة وبسرعة من أجل ضمان أمان أمريكا.

شوف تيفي

 كشف الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، اليوم الجمعة أنه سيتخد قرارات جديدة وبسرعة من أجل ضمان أمان أمريكا.

 وبهذا الصدد، قال ترامب، خلال عقده لمؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أنه سيتخذ بعض الإجراءات التي تهم أمن الولايات المتحدة حيث أكد على أن هذه الإجراءات سترى النور بداية من الأسبوع المقبل.

 وأضاف ترامب أن إدارته ستقوم بكل ما هو ضروري لضمان أمن بلاده وذلك فيما يخص الأمور المتعلقة بوقف تنفيذ مرسوم الهجرة في بعض المدن الأمريكية، إذ أنه متأكد من الإنتصار.

 جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد وقع على مرسوم يُعلق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة لأزيد من 120 يوما بالإضافة إلى منع دخول المهاجرين من سوريا لفترة زمنية غير محددة إلى التراب الأمريكي، كما أن منع دخول مواطني 7 دول مسلمة ويتعلق الأمر بكل من إيران وسوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن، إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.

 

 

 

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ترامب قرارات أمريكا المسلمين

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