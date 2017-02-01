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يا ربي السلامة.. مغربي ذبح صاحبو في جلسة خمرية بإيطاليا بسبب أغنية..وهذه هي التفاصيل المروعة

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 23:25 يا ربي السلامة.. مغربي ذبح صاحبو في جلسة خمرية بإيطاليا بسبب أغنية..وهذه هي التفاصيل المروعة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. مغربي ذبح صاحبو في جلسة خمرية بإيطاليا بسبب أغنية..وهذه هي التفاصيل المروعة
أدانت محكمة الجنايات بمدينة صاليرنو الإيطالية، خلال الأسبوع الجاري مهاجرا مغربيا يدعى ''يوسف.خ'' والبالغ من العمر 33 سنة، بالسجن لمدة 30 سنة، بعد متابعته بتهمة قتل مغربي آخر.

 ''شوف تيفي''


أدانت محكمة الجنايات بمدينة صاليرنو الإيطالية، خلال الأسبوع الجاري مهاجرا مغربيا يدعى ''يوسف.خ'' والبالغ من العمر 33 سنة، بالسجن لمدة 30 سنة، بعد متابعته بتهمة قتل مغربي آخر.
وحسب وسائل إعلام إيطالية فإن المهاجر المغربي المدان، أقدم ليلة 12 غشت من السنة الماضية على بذبح صديقه المغربي المسمى ''المنصوري'' والبالغ قيد حياته 35 سنة بإحدى الحدائق العمومية خلال جلسة خمرية جمعتهما.
وأضافت المصادر ذاتها في كشفها عن فصول الجريمة، بأن الجاني ''يوسف'' دخل في خلاف مع الضحية على إحدى الأغاني التي كان يرغب في الاستماع إليها على أحد الهواتف، لتتطور الأمور بينهما، ليقوم ''يوسف'' بذبح صديقه بطريقة جد بشعة، بواسطة قنينة زجاجية.


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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الموسيقى زجاجية مدينة صاليرنو مهاجر مغربي

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