خبر سار لمرضى التهاب الكبد بالمغرب ﻿

أعلن المختبر المغربي (فارما 5) أنه قدم طلب ترخيص لتسويق دواء جديد من الجيل الحديث، مغربي 100 في المائة، يعادل جودة وفعالية الدواء الأصلي لعلاج التهاب الكبد الفيروسي من نوع ''ب''.

شوف تيفي:

أعلن المختبر المغربي (فارما 5) أنه قدم طلب ترخيص لتسويق دواء جديد من الجيل الحديث، مغربي 100 في المائة، يعادل جودة وفعالية الدواء الأصلي لعلاج التهاب الكبد الفيروسي من نوع ''ب''.

وأوضح المختبر، في بلاغ له، أنه وبغض النظر عن غلاء سعر الدواء الأصلي لعلاج التهاب الكبد الفيروسي من نوع ''ب''، ''تينوفوفير''، (أكثر من 300 أورو للعلبة الواحدة في الشهر)، فإنه لا يباع في الصيدليات المغربية، مضيفا أن المرضى يضطرون لشرائه من الخارج وتحمل التكاليف المادية الباهظة والإجرءات الإدارية المعقدة.

وبحسب المختبر، فالمرضى الذين لا يستطيعون الحصول على هذا الدواء من الخارج، يكتفون بالأدوية الموجودة بالصيدليات المغربية رغم سعرها الباهظ وضعف فعالياتها على المدى الطويل، مشيرا إلى أن هذا النوع من الالتهابات يعد من الأنواع الأكثر حدة، ويصيب أكثر من 600 ألف شخص بالمغرب ويتطلب علاجا قد يدوم لسنوات عديدة.

ونقل البلاغ عن المديرة العامة للمختبر، مريم لحلو الفيلالي، قولها إنه ''وبعد النجاح الذي عرفه دواء ''س س ب 400''، توجه إلينا أطباء الجهاز الهضمي لإخبارنا عن حاجتهم الملحة لدواء جنيس يعالج التهاب الكبد الفيروسي من نوع ''ب''، ولأن الدواء الأصلي لا يتوفر على حقوق الملكية الفكرية بالمغرب، عملت فرق البحث والتطوير بكل جهد وتفان لتحليل الدواء الأصلي وإعداد دواء جنيس''.

وأضافت السيدة الفيلالي ''إننا نتمنى أن نستطيع طرح هذا الدواء في أقرب وقت ممكن بالصيدليات المغربية، استجابة لمعاناة الآلاف من المرضى ببلادنا، فالتهاب الكبد الفيروسي من نوع ''ب'' شأنه شأن التهاب الكبد من نوع ''س''، مرض صامت قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتلق المصاب به العلاج المناسب، وبفضل برنامج التلقيح تمكن المغرب من الحد من انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي من نوع ''ب''، وهدفنا اليوم توفير علاج فعال يستفيد منه جميع المصابين''.

وأبرزت أن المختبر يؤكد، من خلال هذه المبادرة، انخراطه واستعداده لإيجاد حلول علاجية مبتكرة ومناسبة للمرضى المغاربة لتجاوز التحديات المطروحة للحد من انتشار التهاب الكبد الفيروسي من نوع ''ب'' و''س''، وعلاجها بتعاون مع المختصين في قطاع الصحة، مضيفة أن تحقيق الجودة في قطاع الصحة يتطلب قبل كل شيء الولوج إلى الخدمات الصحية.

وأشار المختبر إلى أنه سيتم طرح هذا الدواء الجديد من الجيل الحديث والمغربي مائة في المائة لعلاج التهاب الكبد الفيروسي من نوع ''ب'' بسعر أقل عشر مرات من سعر الدواء الأصلي.

وبتوفره على قرابة 1500 مستخدم، يعتبر مختبر (فارما5) أحد الفاعلين الرئيسيين في مجال الصيدلة بالمغرب وبإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.



