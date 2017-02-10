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حسناء أبهرت العالم بجمالها مبحوث عنها وها شنو دارت

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 22:29 حسناء أبهرت العالم بجمالها مبحوث عنها وها شنو دارت | دولي
حسناء أبهرت العالم بجمالها مبحوث عنها وها شنو دارت
باتت الشابة جوانا بالانى حديث الساعة لدى تنظيم الدولة الإسلامية '' داعش ''، وذلك بعد أن وضع التنظيم مبلغ مليون دولار رهن إشارة من يعثر على الأخيرة.

شوف تيفي

 باتت الشابة جوانا بالانى حديث الساعة لدى تنظيم الدولة الإسلامية '' داعش ''، وذلك بعد أن وضع التنظيم مبلغ مليون دولار رهن إشارة من يعثر على الأخيرة.

وحسب موقع بورد باند فإن داعش تبحث عن الطالبة الدانماركية جوانا بالاني بعد قتلها لأزيد من 100 مسلح داعشي إذ كانت تُقاتل جنبا إلى جنب مع البيشمركة الكردية فى العراق وسوريا.

وكانت المعنية بالأمر قد أطلقت أول بندقية لها فى سن التاسعة، وبعدها انضمت سنة 2014 للجيش للدفاع عن حقوق المرأة، كما أنها انضمت بعد ذلك للإنتفاضة المستمرة ضد الحكومة السورية على خلفية الربيع العربي.

جدير بالذكر أن جوانا بالانى تم سجنها لمدة 3 أشهر من قِبل السلطات الدانماركية، التى حظرتها من السفر إلى المنطقة لحين عودتها من القتال سنة 2015،ليتم إطلاق سراحها لتعود وتقاتل مرة أخرى ضد تنظيم داعش الإرهابي حيث صرحت قائلة '' يجب أن نحافظ على أمن أمتنا ووطننا ».

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حسناء أبهرت العالم بجمالها مبحوث عنها وها شنو دارت

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