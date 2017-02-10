بالوثيقة..المجالس المنتخبة ترفض ملتمس والي سوس بتفويت الماء والكهرباء للخواص ﻿

أغضبت مراسلة بعتث بها الوالي العدوي، إلى رؤساء المجالس المنتخبة لأكادير ، نقابة الإتحاد المغربي للشغل، حول رفع ملتمس لوزارة الداخلية يهدف إلى تفويت توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب إلى القطاع

شوف تيفي



أغضبت مراسلة بعتث بها الوالي العدوي، إلى رؤساء المجالس المنتخبة لأكادير ، نقابة الإتحاد المغربي للشغل، حول رفع ملتمس لوزارة الداخلية يهدف إلى تفويت توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب إلى القطاع الخاص عبر الوكالة المتعددة الخدمات ''الرامسا'' التي تترأس مجلسها الإداري.

وأصدرت نقابة الإتحاد المغربي للشغل عبر الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منها، تعبر عن شجبها لملتمس والي جهة سوس ماسة زينب العدوي، حيث حذرت من تداعيات القرار بتمرير مشروع تفويت توزيع الكهرباء للوكالة.

وأشاد بلاغ الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، عن موقف رؤساء المجالس المنتخبة، بكل من أكادير وإنزكان وأيت ملول وأورير، بتأجيل البث في نقطة مراسلة الوالي العدوي بتفويت توزيع الماء والكهرباء لشركة خاصة، نظرا للإحتجاجات العارمة التي عرفتها عدة مدن ضد الإرتفاعات الصاروخية للفواتير.

هذا، وأجلت جميع المجالس المنتخبة نقطة الوالي العدوي، متخوفين من تأثيرات القرار على جيوب الساكنة، خاصة أن دخول شركة خاصة هدفها الربح لقطاع حساس مثل الكهرباء والماء، ينذر بإحتجاجات عارمة في المستقبل، في حين تتوفر مدينة أكادير على وكالة متعددة الخدمات لتدبير قطاع الماء تترأس الوالي العدوي مجلسها الإداري.



