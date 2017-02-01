مثير وبالفيديو..قناة ماليزية تؤكد ظهور صاحن طائر..واش بصح؟ ﻿

نشرت قناة ماليزية، أخيرا، في إحدى نشراتها، خبرا يفيد بأن سكان البلاد، شاهدوا جسماً غريباً يشبه الصحن الطائر فوق سماء قرية ماليزية نائية على ارتفاع قريب جداً من الأرض قبل أن يختفي في الظلام.

''شوف تيفي''

نشرت قناة ماليزية، أخيرا، في إحدى نشراتها، خبرا يفيد بأن سكان البلاد، شاهدوا جسماً غريباً يشبه الصحن الطائر فوق سماء قرية ماليزية نائية على ارتفاع قريب جداً من الأرض قبل أن يختفي في الظلام.



وحسب وسائل إعلام عالمية فقد انتشر مقطع فيديو التقطه أحد سكان قرية كوالا كراي في المناطق الداخلية من ولاية كيلانتان في شمال شرق ماليزيا، حيث يظهر في الفيديو صحن طائر، أرعب الساكنة نظرا لاقترابه الكبير من الأرض.



وأضافت المصادر ذاتها بأن البعض في ماليزيا اعتبروا الأمر مجرد مزحة لا أساس لها من الصحة، وقد تم القيام بها خلال الاحتفال بعيد الاستقلال.