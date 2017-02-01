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ثلاثة أشهر حبسا لعون سلطة بفاس

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 21:03 ثلاثة أشهر حبسا لعون سلطة بفاس | حوادث و حقوق
ثلاثة أشهر حبسا لعون سلطة بفاس
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس ،بعد زوال اليوم الجمعة ،بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق عون سلطة '' مقدم '' يعمل بملحقة إدارية تابعة لمقاطعة المرينيين بنفس المدينة .

شوف تيفي

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس ،بعد زوال اليوم الجمعة ،بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق عون سلطة '' مقدم '' يعمل بملحقة إدارية تابعة لمقاطعة المرينيين بنفس المدينة .
واستنادا إلى مصادر موثوقة فالمتهم تابعه وكيل الملك من أجل التزوير واستعماله بعد أن قام بتدليس نسخة موجزة من رسم الولادة لأم طفل ، مضيفة أن هيأة المحكمة واجهت الظنين بتهمتين رئيسيتين في هذه القضية بعد مناقشة الملف .
ووفق المصادر ذاتها فقد سبق لنفس المحكمة أن أدانت مستخدمة تعمل بالإنعاش الوطني بالملحقة الإدارية التي يشتغل بها عون السلطة المدان وامرأة أخرى بستة أشهر سجنا نافذا قبل إيقاف المتهم وإيداعه السجن .

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