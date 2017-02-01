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عاجل..بلاغ صارم من وزارة الداخلية بخصوص ما نشره الموقع الرسمي لحزب الاستقلال

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 20:14 عاجل..بلاغ صارم من وزارة الداخلية بخصوص ما نشره الموقع الرسمي لحزب الاستقلال | بوليتيك
عاجل..بلاغ صارم من وزارة الداخلية بخصوص ما نشره الموقع الرسمي لحزب الاستقلال
كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، اليوم الجمعة، أن الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، نشر يوم 8 فبراير 2017 مقالا تحت عنوان''ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟''، يتضمن

''شوف تيفي''
كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، اليوم الجمعة، أن الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، نشر يوم 8 فبراير 2017 مقالا تحت عنوان''ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟''، يتضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسميها بمحاولتها ''النيل من السلامة الجسدية لحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال''، فضلا عن الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد كــــ ''الدولة العميقة'' و''التحكم في اللعبة السياسية''..
ونددت وزارة الداخلية في بلاغها بما جاء في هذا المقال من مضامين تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، مؤكدة بأنها قامت بتوجيه مراسلة لوزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع.
وأكدت الوزارة المذكورة عن رفضها قبول اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج.
وانطلاقا ما سبق، تساءلت وزارة الداخلية عن المغزى من ذلك، موضحة بأن هذا المسؤول الحزبي كلما وجد نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول عوض التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة.

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