رغم التوتر.. الرئيس الإيراني '' حسن روحاني'' يزور الجزائر ﻿

أعلن سفير إيران بالجزائر رضا عامري، أنه من المنتظر أن يقوم الرئيس الإيراني حسن روحاني بزيارة إلى الجزائر.

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أعلن سفير إيران بالجزائر رضا عامري، أنه من المنتظر أن يقوم الرئيس الإيراني حسن روحاني بزيارة إلى الجزائر.

وقال السفير عامري، في كلمة افتتاح الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين للثورة الإسلامية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري طاهر حجار ووزير الطاقة نور الدين بوطرفة، إنه يقوم بتنظيم برنامج لزيارة سيقوم بها الرئيس حسن روحاني إلى الجزائر في القريب العاجل.

وأشار سفير إيران في الجزائر، إلى أن العلاقات بين طهران والجزائر نموذج ناجح للروابط بين الدول، مذكرا بالزيارات التي قام بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى طهران وتلك التي قام بها الرؤساء الإيرانيون السابقون إلى الجزائر.

كما ذكر عامري بزيارة الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال إلى طهران، إضافة إلى زيارات متبادلة لعدة وزراء من البلدين، في حين تعيش منطقة الخليج على وقع توثر شديد بسبب دعم إيران الكبير ''للحوثيين'' باليمن.





