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صادم وبالفيديو..سيدة حصلات راجلها مع صاحبتو وهي تخرجها للشارع عريانة وقطعات ليها شعرها+تفاصيل

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 19:52 صادم وبالفيديو..سيدة حصلات راجلها مع صاحبتو وهي تخرجها للشارع عريانة وقطعات ليها شعرها+تفاصيل | دولي
صادم وبالفيديو..سيدة حصلات راجلها مع صاحبتو وهي تخرجها للشارع عريانة وقطعات ليها شعرها+تفاصيل
نشرت صحيفة ''الدايلي ميل'' على موقعها الرسمي،اليوم الجمعة، مقطع فيديو مثير، ظهرت خلاله سيدة وهي تجر فتاة عارية بالشارع العام.

''شوف تيفي''

نشرت صحيفة ''الدايلي ميل'' على موقعها الرسمي،اليوم الجمعة، مقطع فيديو مثير، ظهرت خلاله سيدة وهي تجر فتاة عارية بالشارع العام.
وفي تفاصيل هذا الفيديو، أوضحت ''الدايلي ميل'' بأن سيدة في البرازيل، دخلت إلى منزلها لتصدم من رؤية زوجها وهو يمارس الجنس على فراش الزوجية رفقة عشيقته البالغة من العمر 20 سنة، لتقوم بجرها وإخراجها بالقوة، إلى الشارع من أجل فضحها.
وأضافت الصحيفة البريطانية بأن الزوجة الغاضبة، أقدمت كذلك على قطع شعرها قبل أن تصل الشرطة وتقوم باعتقالهما.

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