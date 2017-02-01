عاجل و انفراد:هذه حقيقة تكفل شخصية سامية بمصاريف إقامة نزهة الركراكي و البشير عبدو بباريس بعد اعتقال سعد لمجرد ﻿

نفت مصادر قريبة من والدي الفنان المغربي سعد لمجرد لـ ''شوف تيفي'' أن تكون هناك شخصية سامية قد تدخلت وتكفلت شخصيا بمصاريف إقامة نزهة الركراكي و البشير عبدو بباريس على خلفية استمرار حبس ''المعلم''.

شوف تيفي:م غ

نفت مصادر قريبة من والدي الفنان المغربي سعد لمجرد لـ ''شوف تيفي'' أن تكون هناك شخصية سامية قد تدخلت وتكفلت شخصيا بمصاريف إقامة نزهة الركراكي و البشير عبدو بباريس على خلفية استمرار حبس ''المعلم''.

و أشارت ذات المصادر، أن الفنانة نزهة الركراكي وزوجها البشير عبدو يقيمان بأحد الفنادق بالعاصمة الفرنسية و يقطعان 3 مرات في الأسبوع مسافة تقدر ب40 كلم لزيارة ابنهما المعتقل بسجن فلوري نواحي باريس.

و كانت وسائل إعلام عربية قد أوردت نبأ تكفل شخصية سامية بمصاريف إقامة والدي لمجرد حيث أبرزت صحيفة سرايا نيوز أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من المكانة الخاصة للمجرد داخل الحقل الفني المغربي والعربي.

تجدر الإشارة أنه تم اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد باريس شهر أكتوبر من السنة الماضية على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.



