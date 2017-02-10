خاص و بالصور..شاب يضع حدا لحياته في ظروف غامضة بالبيضاء ﻿

شوف تيفي:
علمت ''شوف تيفي'' أن شابا يبلغ قيد حياته 26سنة أقدم يوم أمس الخميس على الانتحار شنقاً داخل منزل أسرته بحي الهدى بمنطقة السالمية بالدار البيضاء.
و حسب مصادر خاصة لشوف تيفي، فإن المسمى ''حمزة'' كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية و لم يكن مدمنا لأي من المواد المخدرة ، مما جعل عملية الانتحار هاته تحاط بعلامات استفهام كبرى.
و قد تم نقل جثة الهالك الذي وُجد معلقا بحبل إلى مستودع الأموات بالدار البيضاء.
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