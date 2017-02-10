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خاص و بالصور..شاب يضع حدا لحياته في ظروف غامضة بالبيضاء

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 19:14 خاص و بالصور..شاب يضع حدا لحياته في ظروف غامضة بالبيضاء | حوادث و حقوق
خاص و بالصور..شاب يضع حدا لحياته في ظروف غامضة بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن شابا يبلغ قيد حياته 26سنة أقدم يوم أمس الخميس على الانتحار شنقاً داخل منزل أسرته بحي الهدى بمنطقة السالمية بالدار البيضاء.

شوف تيفي:
علمت ''شوف تيفي'' أن شابا يبلغ قيد حياته 26سنة أقدم يوم أمس الخميس على الانتحار شنقاً داخل منزل أسرته بحي الهدى بمنطقة السالمية بالدار البيضاء.

و حسب مصادر خاصة لشوف تيفي، فإن المسمى ''حمزة'' كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية و لم يكن مدمنا لأي من المواد المخدرة ، مما جعل عملية الانتحار هاته تحاط بعلامات استفهام كبرى.

و قد تم نقل جثة الهالك الذي وُجد معلقا بحبل إلى مستودع الأموات بالدار البيضاء.


شاب يضع حدا لحياته في ظروف غامضة بالبيضاءشاب يضع حدا لحياته في ظروف غامضة بالبيضاء

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انتحار/ شاب/ شوف تيفي/ سلوكية/ الأمن الوطني

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