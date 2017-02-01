هام للمغاربة..هذه هي الظاهرة الفلكية النادرة التي ستشاهدونها ليلة اليوم الجمعة ﻿

من المنتظر أن تشهد الكرة الأرضية ليلة اليوم الجمعة، ظاهرة فلكية نادرة، تحدث كل 99 عاماً، ويتعلق الأمر مرور المذنب المعروف باسم ''هوندا ماركوس45 بي'' والذي يتميز بلون الثلوج الأبيض.

''شوف تيفي''



من المنتظر أن تشهد الكرة الأرضية ليلة اليوم الجمعة، ظاهرة فلكية نادرة، تحدث كل 99 عاماً، ويتعلق الأمر مرور المذنب المعروف باسم ''هوندا ماركوس45 بي'' والذي يتميز بلون الثلوج الأبيض.

وحسب العديد من المواقع العالمية فإن علماء الفلك، يطلقون على هذه الظاهرة القمر الثلجي، والسبب هو وقوعها في شهر فبراير الذي يعرف نزول كمية كبيرة من الثلوج بالإضافة إلى أن القمر سيكون بدرا وساطعا في السماء.

وحسب صحيفة ''الإندبندت'' البريطانية فإن هذه الظاهرة ستقع بخسوف القمر الناقص، وهذا يعني أن الشمس والقمر والأرض ستصطف جميعها على خط واحد، وتلقي تأثيرا غريبا على سطح القمر.