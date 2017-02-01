بالفيديو..معركة ببرلمان جنوب إفريقيا بسبب فساد الرئيس ''جاكوب زوما'' ﻿

سادت حالة من الفوضى والعراك بالأيدي في جلسة برلمان جنوب افريقيا، مخصصة للاستماع إلى الكلمة السنوية للرئيس جاكوب زوما ، حيث هتف نواب من المعارضة متهمينه بالفساد حتى النخاع ومطالبين برحيله.

شوف تيفي



سادت حالة من الفوضى والعراك بالأيدي في جلسة برلمان جنوب افريقيا، مخصصة للاستماع إلى الكلمة السنوية للرئيس جاكوب زوما ، حيث هتف نواب من المعارضة متهمينه بالفساد حتى النخاع ومطالبين برحيله.

ووفق ما أوردته وكالة ''رويترز''، فقد كان زوما يلقي خطابه السنوي أمام النواب عندما قاطعه جوليوس ماليما زعيم حزب ''مقاتلون من أجل الحرية'' المتطرف، موجها كلامه إلى زوما بالقول :'' إنه لا سبيل لتقويم هذا الرجل، إنه فاسد حتى النخاع وهذا ما قالته المحكمة الدستورية'' وإثر ذلك توقف زوما عن إلقاء خطابه، ليندلع بعدها شجار في البرلمان بين أعضاء حزب ماليما الذين ارتدوا الزي الأحمر، وعناصر الأمن الذين أخرجوهم من قاعة البرلمان بالقوة بعد أن أمرت رئيسة البرلمان بطردهم.

وانخفضت شعبية زوما بعد سلسلة فضائح فساد ارتبطت باسمه، ودعت منظمة معنية بمراقبة الفساد إلى تحقيق قضائي في مزاعم استغلال النفوذ في حكومة الرئيس زوما.





