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مثير..راجل و مرتو سرقو 28 مليون ديال الذهب بطريقة هوليودية بالدروة

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 18:37 مثير..راجل و مرتو سرقو 28 مليون ديال الذهب بطريقة هوليودية بالدروة | حوادث و حقوق
مثير..راجل و مرتو سرقو 28 مليون ديال الذهب بطريقة هوليودية بالدروة
تعرض محل لبيع الذهب بقيسارية الدروة، أخيرا، لعملية سطو نفذها شخص بمساعدة زوجته، بطريقة هوليودية، سرقا من خلالها كمية كبيرة من الذهب تبلغ قيمتها 28 مليون سنتيم.

 ''شوف تيفي''

 تعرض محل لبيع الذهب بقيسارية الدروة، أخيرا، لعملية سطو نفذها شخص بمساعدة زوجته، بطريقة هوليودية، سرقا من خلالها كمية كبيرة من الذهب تبلغ قيمتها 28 مليون سنتيم.

وحسب صاحب المحل في اتصال له مع ''شوف تيفي'' اليوم الجمعة، فإن شخصا وزوجته، حلا بمحله في أحد الأيام، حيث قاما بترصد مكان كاميرات المراقبة والمقبس الخاص بالطاقة الكهربائية، ليعود الزوج بعد أيام لينفذ عملية السرقة بطريقة مشابهة لمشاهد الأفلام من خلال هدم حائط المحل، وإيقاف تشغيل الكاميرات، ثم سرقة كمية الذهب المذكورة.

وأضاف صاحب المحل بأن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة وأيضا لإيقاف منفذ العملية وزوجته اللذين فرا إلى وجهة غير معلومة.

 

 

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المغرب شوف تيفي المصل الذهب الأفلام السرقة طريقة الهوليودية الكاميرات

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