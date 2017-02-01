على شاكلة المافيا...مجهولان يختفيان عن الأنظار بعد إقتحامها وكالة بنكية بإنزكان ﻿

قام ملثمين بإقتحام وكالة بنكية بحي لابيركولا ببلدية الدشيرة التابعة ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول، صبيحة اليوم الجمعة، قبل أن يفرا نحو وجهة غير معلومة بعد سماع جرس الإنذار.

شوف تيفي



قام ملثمين بإقتحام وكالة بنكية بحي لابيركولا ببلدية الدشيرة التابعة ترابيا لعمالة إنزكان أيت ملول، صبيحة اليوم الجمعة، قبل أن يفرا نحو وجهة غير معلومة بعد سماع جرس الإنذار.

وقالت مصادر مطلعة، أن المجهولين كانا يلبسان أقنعة على ''شاكلة النينجا أورجال المافيا''، حيث إقتحما الوكالة صبيحة اليوم بهدف السطو على الأموال بعد فتح خزينة حديدية، لكن ذوي جرس إنذار قوي عجل بفرارهما خوفا من القبض عليهم، نحو وجهة غير معلومة.

وأضافت ذات المصادر، أن المجهولين ولجا الوكالة البنكية من الباب الرئيسي، حيث قاما بتحديد مكان تواجد الأموال، وبدأ أحدهما في جمع بعضها فيما عمد زميله، إلى محاولة تكسير أقفال أحد الصناديق التي تحوي مبالغ مالية مهمة لكونه بمثابة خزينة للبنك، لكن جرس الإنذار عجل بحضور رجل أمن خاص، والذي تفاجأ بوجود لصين داخل الوكالة.

وأوضحت ذات المصادر، أن رجل الأمن الخاص الذي حضر على عجل قبل بداية دوام البنك، أعاد إقفال الباب الرئيسي للوكالة، والبقاء في الشارع خوفا على حياته، مما دفع بالمقنعين إلى تكسير زجاج الوكالة والفرار نحو وجهة غير معلومة.

وكشفت ذات المصادر، أن المجهولين يرجح أن يكونا منتميين إلى عصابة خطيرة بالمنطقة، حيث أنهما تمكنا من التواري عن الأنظار بشكل مريب، ما يفيد بأن العملية مدبرة ومخطط لها سابقا، إذ بمجرد تكسير زجاج الوكالة خرج المجهولين وهما يلوحان بسيوف من الحجم الكبير، قبل إختفائهما.

هذا، وعلمت ''شوف تيفي'' أن رجال الأمن والشرطة العلمية ومسؤولي السلطة المحلية، قد حلوا بعين المكان مباشرة بعد وقوع الحادثة، حيث تم فتح تحقيق عميق حول العملية.





