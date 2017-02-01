يا ربي السلامة..عساس قتلوه وعراوه في وجدة.. وهذه هي التفاصيل المؤلمة ﻿

اهتزت المدينة القديمة بمدينة وجدة، خلال الأسبوع الجاري، وبالتحديد بدرب زيتونة، على وقع جريمة جد بشعة راح ضحيتها حارس سيارات.

''شوف تيفي''



اهتزت المدينة القديمة بمدينة وجدة، خلال الأسبوع الجاري، وبالتحديد بدرب زيتونة، على وقع جريمة جد بشعة راح ضحيتها حارس سيارات.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن مرتكبي هذه الجريمة، تربصوا بالضحية، وقاموا باقتياده إلى أحد المنازل قبل أن يتم قتله وخلع ملابسه وسرقة مبلغ مالي كان بحوزته.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف شخصين متورطين في هذه الجريمة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الفارابي.



