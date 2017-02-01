 عاجل..هذا ما وقع مع قائد سلطة بسبب الاشتباه في وقوع تلاعبات في الإعانات المقدمة من طرف مؤسسة محمد الخامس بخنيفرة ﻿
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عاجل..هذا ما وقع مع قائد سلطة بسبب الاشتباه في وقوع تلاعبات في الإعانات المقدمة من طرف مؤسسة محمد الخامس بخنيفرة

بتاريــخ : 10 فبراير 2017 / 17:54 عاجل..هذا ما وقع مع قائد سلطة بسبب الاشتباه في وقوع تلاعبات في الإعانات المقدمة من طرف مؤسسة محمد الخامس بخنيفرة | مجتمع
عاجل..هذا ما وقع مع قائد سلطة بسبب الاشتباه في وقوع تلاعبات في الإعانات المقدمة من طرف مؤسسة محمد الخامس بخنيفرة
علمت ''شوف تيفي'' أنه تقرر اليوم الجمعة نقل قائد قيادة كروشن ضواحي مدينة خنيفرة، إلى قيادة القباب، مع إحتمال فرض عقوبات عليه نتيجة الاشتباه في وقوع تلاعبات في الإعانات المقدمة من طرف مؤسسة محمد

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" أنه تقرر اليوم الجمعة نقل قائد قيادة كروشن ضواحي مدينة خنيفرة، إلى قيادة القباب، مع إحتمال فرض عقوبات عليه نتيجة الاشتباه في وقوع تلاعبات في الإعانات المقدمة من طرف مؤسسة محمد الخامس للساكنة التي تعاني من الثلوج ومن موجة البرد.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الفيديو الذي نشرته القناة قبل أسبوع، أثار ضجة كبيرة في المنطقة، بعد أن فضح حجم معاناة وتضرر المواطنين بقيادة كروشن، بسبب العديد من المشاكل ومن بينها عدم الاستفادة من الإعانات المقدمة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بالإضافة إلى مجموعة من المشاكل التي جعلت المواطنين يتقدمون بعدد من الشكايات.
وأضاف المصدر ذاته بأن ساكنة قيادة كروشن، عبرت عن ارتياحها عقب إعفاء القائد، وتمنوا في الوقت ذاته أن يحصلوا على الدعم اللازم لتجاوز معاناتهم خلال فصل الشتاء.

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