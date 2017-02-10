إعادة انتخاب كمال لحلو رئيسا للفيدرالية المغربية للإعلام ﻿

أعيد انتخاب كمال لحلو، بالإجماع، أمس الخميس بالدار البيضاء، رئيسا للفيدرالية المغربية للإعلام لولاية جديدة، وذلك عقب انعقاد الجمع العام لهذه الهيئة والتي خصصت لانتخاب الأجهزة الجديدة ودراسة

"شوف تيفي"

أعيد انتخاب كمال لحلو، بالإجماع، أمس الخميس بالدار البيضاء، رئيسا للفيدرالية المغربية للإعلام لولاية جديدة، وذلك عقب انعقاد الجمع العام لهذه الهيئة والتي خصصت لانتخاب الأجهزة الجديدة ودراسة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.

وحسب بلاغ توصلت به "شوف تيفي" ذكرت الفيدرالية، أنه تم خلال هذا الجمع العام، تقديم كلمة الرئيس والتقريرين الأدبي والمالي، اللذين رصدا أنشطة الفيدرالية.

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد مناقشة التقريرين والمصادقة عليهما من طرف المنخرطين، انتخب الجمع العام كمال لحلو رئيسا للفيدرالية وقام بتشكيل مكتبها :

• الرئيس : كامل لحلو رئيس مجموعة "LES Editions de la Gazette "وإذاعة "MFM"

• الرئيس المنتدب : عبد الله العمراني مدير نرش مجلة "La vérité "

• نائب الرئيس الأول : حسن العلوي مدير مجلة " Economie et Entreprises "

• نائب الرئيس الثاني : عبد القادر الفريجي مدير وكالة إشهار

• الكاتب العام : إدريس شحتان مدير نشر "المشعل" و " قناة شوف تيفي"

• نائبه : إدريس الوالي مدير نرش جريدة "صدى تاونات" و "تاونات نت"

• المستشارون : لحسن بنحليمة مدير نرش "المسار الصحفي" – بلعيد بويميض ممثل عن "أرتي"

• حاتم قسيمي مدير نشر "البلاد الأخرى"



وأوضح البيان بأن أشـغال الـدورة العاديـة، شهدت المصادقـة عـلى مقترحات تعديـلات تهـم القانـون الأسـاسي للفيدراليـة حيـث تـم التصويـت بالإجماع عـلى قبـول تلـك التعديـات مـن قبـل الناشرين الحاضريـن، مشيرا إلى أن الفدراليــة دعــت في البيــان الختامي للجمع العــام الرابع جميــع المعنيين بقطاع الصحافـة في البـلاد، من المسـؤولين في الوزارة الوصية وباقي الشركاء، إلى ضرورة مراعــاة وضعيــة المقــاولات الصحافيــة المغربيــة خاصــة منهـا الورقيـة والدعـوة إلى الاستمرار في دعـم هـذه المقـاولات بسـبب التطـورات التكنولوجيـة الحديثـة، معتبرة أن القوت قد حان لكي تكـون أي الفيدراليـة المغربيـة للإعـلام طرفـا أساسـيا وشريكا في عقـد البرنامج عنـد تجديـده خـال يونيـو المقبـل.



وأكـدت الفيدراليـة في بلاغها عن تثمينها للقـرار المتخـذ بخصـوص وقـف التعامـل مـع مكتـب روجـان الصحــف الفرنسي المعروف ب"OJD" في انتظــار مغربتها،وطالبت بالإسراع بإخراج المجلــس الوطنــي للصحافــة ليكــون أداة لتأطير المهنــة وتنظيمهــا والســهر على احـتـرام أخلاقياتها مــن قبــل المقاولات الإعلاميــة وصحافييهـا.



وأشـارت الفيدرالية في ختام بيانهـا على أنهـا سـتنظم عـددا مـن الأنشطة واللقـاءات خلال السـنة الجاريـة مـن بينهـا مواصلـة انفتاحهـا عـلى الإعـلام الإفريقي فضـلا عـن عزمهـا تنظيـم نـدوة عربيـة حـول آفـاق الإعـلام بالوطـن العـربي بمشـاركة ناشريـن عـرب ونـدوة حـول واقـع الصحافـة الجهويـة بالمغـرب العـربي.

